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Госдеп понадеялся на бездействие России в ответ на закрытие консульства
Фото: Luis M. Alvarez / AP Photo
Соединенные Штаты надеются избежать ответных мер со стороны Москвы после закрытия генерального консульства России в Сан-Франциско. Об этом журналистам во вторник, 5 сентября, заявил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.
«Мы надеемся, что сможем избежать дальнейших ответных мер со стороны России и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве. При этом в Госдепе отказались комментировать возможные варианты действий Москвы.
Кроме того, в Госдепартаменте заявили, что решение закрыть российские диппредставительства было законным. «Венская конвенция по консульским отношениям указывает на то, что все консульские учреждения создаются только с согласия принимающей стороны. США отозвали свое согласие», — говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости. Уточняется, что данное соглашение «не препятствует установлению ограничений в отношении расположения посольских зданий или подразделений».
31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.
Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительств представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.
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