Госдеп понадеялся на бездействие России в ответ на закрытие консульства

Соединенные Штаты надеются избежать ответных мер со стороны Москвы после закрытия генерального консульства России в Сан-Франциско. Об этом журналистам во вторник, 5 сентября, заявил представитель Госдепартамента , передает ТАСС

«Мы надеемся, что сможем избежать дальнейших ответных мер со стороны России и начать двигаться к достижению целей, о которых заявили оба наших президента», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве . При этом в Госдепе отказались комментировать возможные варианты действий Москвы.

Кроме того, в Госдепартаменте заявили, что решение закрыть российские диппредставительства было законным. «Венская конвенция по консульским отношениям указывает на то, что все консульские учреждения создаются только с согласия принимающей стороны. США отозвали свое согласие», — говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости . Уточняется, что данное соглашение «не препятствует установлению ограничений в отношении расположения посольских зданий или подразделений».

31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительств представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.