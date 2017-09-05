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Госдепартамент выразил готовность к сотрудничеству с Россией
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала печальным решение Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России. Об этом она заявил в интервью Fox News.
Она также заявила, что с закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско уравняло число дипломатических объектов двух стран.
Нойерт подчеркнула, что, несмотря на это, США не высылают российских дипломатов после закрытия консульства.
" Мы надеемся, что сможем вернуться к ситуации, когда нам удастся работать с Россией над общими вопросами" , — добавила представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что посольские учреждения России в США не станут сокращать консульские услуги.
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