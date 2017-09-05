Госдепартамент выразил готовность к сотрудничеству с Россией



Она также заявила, что с закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско уравняло число дипломатических объектов двух стран.

Нойерт подчеркнула, что, несмотря на это, США не высылают российских дипломатов после закрытия консульства.



" Мы надеемся, что сможем вернуться к ситуации, когда нам удастся работать с Россией над общими вопросами" , — добавила представитель Госдепа.

