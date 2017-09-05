В Госдепе заявили, что хотели бы вернуться к сотрудничеству с Россией

Науэрт выразила надежду, что США и Россия смогут вернуться к сотрудничеству по интересным американской стороне вопросам международной повестки, в частности, по КНДР и запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты хотели бы вернуться к сотрудничеству с Российской Федерацией. Об этом Науэрт сказала в эфире телеканала Fox. Таким образом представитель Госдепа прокомментировала решение российской стороны о сокращении дипмиссии Штатов, назвав его печальным.

Науэрт выразила надежду, что США и Россия смогут вернуться к сотрудничеству по интересным американской стороне вопросам международной повестки, в частности, по КНДР и запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

. @statedeptspox: " We hope that we can get back to the place where we can work with Russia on areas of mutual agreement. " pic.twitter.com/gJBNY6OyUu— Fox News (@FoxNews) 5 сентября 2017 г.

" Мы надеемся, что сможем вернуться к тому месту, где будем способны работать с Россией по вопросам взаимного согласия" , — заявила представитель Госдепа.