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Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия против мусульман в Мьянме

Кадыров выступил с благодарностью к Путину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за осуждение насилия против мусульман-рохинджа в Мьянме.
«Я благодарю Президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль», — написал Кадыров в своём аккаунте в Telegram.
Также глава Чечни отметил, что считает «своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи».
«Простые люди очень часто становятся жертвами политических игр. А государственные деятели заложниками этих игр. И получается, что в 21 веке государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на Земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека», — добавил Кадыров.
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Владимир Путин Рамзан Кадыров
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