Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия против мусульман в Мьянме

«Я благодарю Президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль», — написал Кадыров в своём аккаунте в Telegram.

Также глава Чечни отметил, что считает «своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи».

«Простые люди очень часто становятся жертвами политических игр. А государственные деятели заложниками этих игр. И получается, что в 21 веке государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на Земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека», — добавил Кадыров.