В Rambler&Co прошла пресс-конференция оргкомитета онлайн-марафона «Ночь выборов 2017»

Онлайн — марафон «Ночь выборов 2017» пройдет 10 сентября 2017 года с 14.00 до 02.00 в DI Телеграф (Тверская, 7).

Наумов Станислав, президент РАСО:

Впервые в истории современной России выборы будут освещаться так широко с привлечением федеральных и региональных экспертов не пост-фактум, а в живом эфире и по горячим следам. Выборы — это интересно, и это правда — вот что мы хотим сказать интернет-аудитории.

Дмитрий Гусев, политолог, организатор дискуссионного клуба «WTF?»:

Мы намерены показать политику и выборы в России аудитории интернета такими, какие они есть — без прикрас и без купюр. Избиратели сидят в интернете? Мы идем к ним — из оффлайна с экспертами и политиками вещаем в сеть.

Алексей Куртов, Президент РАПК:

День выборов для многих становится днем непрерывного потока фейковой информации, мы хотим донести до широкой аудитории достоверную информацию из очень разных источников — через прямые включения из регионов, мнения экспертов и самих политиков, а также устроить дебаты политических тяжеловесов в прямом эфире — пусть народ видит, как это может быть.

Роман Коломойцев, ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг»:

Мы подключаемся к проекту и готовы предоставлять прямые включения и свои оценки по альтернативному подсчету голосов. Мы — это множество организаций по наблюдению за выборами, которые объединили свой опыт и технические возможности ради достоверности и открытости.

Григорьев Максим, Общественная палата Российской Федерации:

Действительно, в жизни появляется много нового — мы не будем конкурировать с телеканалами, мы просто предлагаем новый формат общественной дискуссии, отвечая вызовам времени. Участники пресс-конференции рассказали о том, что будет ждать собравшихся на «Ночи выборов 2017» 10 сентября: С 14-00 и каждый час до 21.00: телемосты с регионами, экспертные интервью и горячие новости. В ночной программе: прямые включения, дебаты и дискуссии, политические баттлы и разговоры на «политкухне» без купюр.

Прямые включения из регионов — эксперты, наблюдатели, политики расскажут о происходящем «по горячим следам». Экспертные интервью от ведущих политологов, политтехнологов, социологов и политиков. Хайп-парк — площадка свободных живых дебатов по вопросам выборов и политики. Без режиссуры и хлопающих по команде зрителей.

С участием политиков, экспертов, блогеров и звезд. Марафон пресс-конференций политических партий в нашей студии с online-трансляцией. Дебаты политических тяжеловесов — без подготовки и подтасовок. Политический баттл в формате клуба WTF — лидеры партий ответят на любые вопросы аудитории. Политическая «кухня» — формат свободной дискуссии за рюмкой чая по любым политическим вопросам.

АДРЕС: Москва, ул. Тверская, 7, DI Телеграф