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В Rambler&Co прошла пресс-конференция оргкомитета онлайн-марафона «Ночь выборов 2017»
Фото: Rambler&Co
В оргкомитет онлайн-марафона входят: РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью), которую на пресс-конференции представлял Станислав Наумов, от лица РАПК (Российской ассоциации политических консультантов) выступил Алексей Крутов, Ассоциацию наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» представил Роман Коломойцев, рабочую группу ОП РФ по мониторингу избирательных прав граждан — Максим Григорьев, политолог и автор идеи — Дмитрий Гусев, также в оргкомитет входит заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.
Онлайн — марафон «Ночь выборов 2017» пройдет 10 сентября 2017 года с 14.00 до 02.00 в DI Телеграф (Тверская, 7).
Наумов Станислав, президент РАСО:
Впервые в истории современной России выборы будут освещаться так широко с привлечением федеральных и региональных экспертов не пост-фактум, а в живом эфире и по горячим следам. Выборы — это интересно, и это правда — вот что мы хотим сказать интернет-аудитории.
Дмитрий Гусев, политолог, организатор дискуссионного клуба «WTF?»:
Мы намерены показать политику и выборы в России аудитории интернета такими, какие они есть — без прикрас и без купюр. Избиратели сидят в интернете? Мы идем к ним — из оффлайна с экспертами и политиками вещаем в сеть.
Алексей Куртов, Президент РАПК:
День выборов для многих становится днем непрерывного потока фейковой информации, мы хотим донести до широкой аудитории достоверную информацию из очень разных источников — через прямые включения из регионов, мнения экспертов и самих политиков, а также устроить дебаты политических тяжеловесов в прямом эфире — пусть народ видит, как это может быть.
Роман Коломойцев, ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг»:
Мы подключаемся к проекту и готовы предоставлять прямые включения и свои оценки по альтернативному подсчету голосов. Мы — это множество организаций по наблюдению за выборами, которые объединили свой опыт и технические возможности ради достоверности и открытости.
Григорьев Максим, Общественная палата Российской Федерации:
Действительно, в жизни появляется много нового — мы не будем конкурировать с телеканалами, мы просто предлагаем новый формат общественной дискуссии, отвечая вызовам времени. Участники пресс-конференции рассказали о том, что будет ждать собравшихся на «Ночи выборов 2017» 10 сентября: С 14-00 и каждый час до 21.00: телемосты с регионами, экспертные интервью и горячие новости. В ночной программе: прямые включения, дебаты и дискуссии, политические баттлы и разговоры на «политкухне» без купюр.
Прямые включения из регионов — эксперты, наблюдатели, политики расскажут о происходящем «по горячим следам». Экспертные интервью от ведущих политологов, политтехнологов, социологов и политиков. Хайп-парк — площадка свободных живых дебатов по вопросам выборов и политики. Без режиссуры и хлопающих по команде зрителей.
С участием политиков, экспертов, блогеров и звезд. Марафон пресс-конференций политических партий в нашей студии с online-трансляцией. Дебаты политических тяжеловесов — без подготовки и подтасовок. Политический баттл в формате клуба WTF — лидеры партий ответят на любые вопросы аудитории. Политическая «кухня» — формат свободной дискуссии за рюмкой чая по любым политическим вопросам.
Среди участников марафона — первые лица российской политики и российских выборов. Элла Памфилова, Валерий Федоров, Константин Костин, Дмитрий Орлов, Евгений Минченко, Алексей Куртов, Андрей Бузин, лидеры политических партий, депутаты Государственной думы и эксперты.
Взбодрят политическую реальность известные блогеры и звезды: Николай Соболев, Юрий Дудь, Амиран Сардаров («Дневник хача») и Немихаил, ждем Семена Слепакова и Ивана Урганта. Свое слово скажут Юрий Лоза, Валерий Меладзе, пранкеры Вован и Лексус. Среди приглашенных: Элла Памфилова, председатель ЦИК; Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ; Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ; Андрей Бузин, сопредседатель движения «Голос»; первые лица политических партий: Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов; депутаты Государственной думы.
АДРЕС: Москва, ул. Тверская, 7, DI Телеграф
Максим Григорьев Геннадий Зюганов Дмитрий Гусев Андрей Бузин Еще 19 тегов
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