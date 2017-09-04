Учитель обвинил Поклонскую в поддержке терроризма

«Мы видим, как на наших глазах формируется под видом религиозной новая террористическая организация. Не имеющая отношения ни к российским традициям, ни к истинному православию. Их интересует лишь дестабилизация в обществе, насилие, война. Мы знаем имена тех, кто стоит за ними […]«Матильда» — лишь повод для того, чтоб они заявили о себе, и меня ужасает, что никто не пытается их остановить», — заявил Учитель.



Учитель отметил, что за «террористической организацией» стоит Наталья Поклонская. По словам режиссёра, парламентарий не скрывает своей позиции и обеспечивает преступной группировке прикрытие. Учитель отказался назвать, о какой именно террористической организации идёт речь.





возбудили дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершённое путём поджога».

Утром 4 сентября в Екатеринбурге мужчина, управлявший УАЗом, протаранил кинотеатр «Космос» , после чего поджёг автомобиль. Огонь перекинулся на здание, пожар удалось быстро потушить. По данным журналистов, в автомобиле находились три газовых баллона и бочка с «неопределенной жидкостью». Водителем оказался 39-летний житель города Ирбита Свердловской области Денис Мурашов. Он состоит на учёте в психиатрической больнице и с июле 2015 года находится в розыске. Незадолго до инцидента православные активисты обещали сжигать те кинотеатры, что покажут фильм «Матильда». Мэр Екатеринбурге Евгений Ройзман назвал произошедшее терактом. Правоохранительные органы возбудили дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершённое путём поджога».