112: сын Хрущёва одобрил передачу Крыма Украине в 1954 году — никакой политики

Сын Никиты Хрущёва считает передачу Крыма Украине в 1954 году правильным и структурным решением. Об этом профессор университета Брауна в США Сергей Хрущёв заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристёгнут к Украине. Когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине — так же, как передавали многие регионы. Никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, — даже подарок моей маме, которая родилась на Западной Украине. Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда», — цитирует телеканал слова профессора.

«112 Украина» напоминает, что передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года и объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».