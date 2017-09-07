Порошенко пожелал России невыносимого «Крымнаша»

Президент Украины Петр Порошенко остался крайне доволен решением послов Еевросюза о возможном о продлении санкций против России.

«Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

«Бремя «Крымнаша» должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом», — добавил глава украинского государства.

Постпреды стран-членов Евросоюза в среду, 5 сентября, договорились продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины.

По словам собеседника агентства, изменения в санкционном списке будут носить технический характер, так как в живых уже нет четырех фигурантов.

Ранее, как сообщал «Ридус», Порошенко заявил, что Киев остается сторонником политико-правового решения вопроса о возвращении Украине Донбасса и Крыма.