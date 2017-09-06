Донбасс приобщают к Объединенным Нациям

Владимир Путин предложил ввести в регион миротворцев ООН.

В урегулировании конфликта на востоке Украины наметился принципиальный поворот — президент России Владимир Путин предложил ввести в зону боевых действий миротворцев ООН . Ранее на этом настаивал Киев, а Москва, напротив, к привлечению «голубых касок» относилась скептически.

Объясняя изменение подхода Кремля, представители РФ говорят в том числе о необходимости перехватить инициативу — потребовать введения в Донбасс миротворцев ООН планировал президент Украины Петр Порошенко в своей речи на Генассамблее ООН в конце сентября. Однако Владимир Путин его опередил, и теперь Совбез ООН будет в первую очередь обсуждать уже внесенный Москвой проект соответствующей резолюции — с российскими, а не с украинскими формулировками.

На этом фоне неудивительно, что первые отклики из Киева на инициативу российского президента были скептическими . Такая реакция контрастировала с позитивной оценкой со стороны Германии — одного из ключевых государств ЕС , члена «нормандской четверки».

Четыре условия президента РФ

Свою новую инициативу президент России огласил во вторник утром на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь. По его словам, миротворцы ООН могут появиться в Донбассе — при условии, что их задачей будет обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ . Еще одно требование Владимира Путина — «голубые каски» должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон, а не на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Третья оговорка: по словам российского лидера, решение этого вопроса может произойти «лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники». И наконец, в-четвертых, как убежден Владимир Путин, для размещения в регионе контингента ООН необходимо установить «прямой контакт» с представителями Донецка и Луганска.