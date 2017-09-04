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Захарова ответила на призыв Жириновского сменить главу МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже не первый раз предлагает сменить главу ведомства Сергея Лаврова, и отказалась от комментариев по этому поводу.
" Он это говорит не первый раз. Не комментируем" , — сообщила Захарова порталу iz.ru.
Ранее Жириновский предложил заменить министра иностранных дел России на " более жесткого руководителя". При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника Лаврова.
В то же время, в конце июля Жириновский говорил, что " наконец может похвалить МИД" , после того как российское внешнеполитическое ведомство обязало посольство США сократить число работников до 455 человек.
Лидер российских либерал-демократов неоднократно выступал с различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало резонанс, но не получало дальнейшего развития. Так, в свое время Жириновский предлагал возродить в России монархию, заявляя, что демократия погубит страну, а его соратники хотели изменить российский гимн на имперский " Боже, Царя храни! ". Кроме того, лидер ЛДПР предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.
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