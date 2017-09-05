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Поклонская заявила о наличии документов о коррупционных источниках финансирования «Матильды»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у неё в распоряжении есть документы, в которых содержатся доказательства того, что фильм режиссёра Алексея Учителя «Матильда» имел коррупционные источники финансирования.
Об этом она заявила kp.ru.
«Это некие контракты, ещё с декабря 2011 года, о переводе денег в сумме €10 млн из офшорной кипрской компании на счёт одного небезызвестного фонда в поддержку культуры и искусства. Выделяли конкретно под фильм «Матильда», — отметила депутат.
По её словам, она намерена передать все документы в правоохранительные органы. При этом Поклонская добавила, что ранее уже обращалась в Счётную палату, чтобы получить информацию по поводу стоимости производства кинокартины.
«По смете «Матильда» стоила 814 млн 265 тыс. рублей. Источником были бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 млн рублей. Конкретная сумма после всех расчётов будет известна 30 сентября», — заключила она.
Ранее адвокат режиссёра Константин Добрынин направил Поклонской предупреждение, в котором проинформировал её о недопустимости нарушения российских законов в связи с «антиобщественным» поведением в отношении фильма «Матильда».
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