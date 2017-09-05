Поклонская заявила о наличии документов о коррупционных источниках финансирования «Матильды»

Об этом она заявила kp.ru

«Это некие контракты, ещё с декабря 2011 года, о переводе денег в сумме €10 млн из офшорной кипрской компании на счёт одного небезызвестного фонда в поддержку культуры и искусства. Выделяли конкретно под фильм «Матильда», — отметила депутат.

По её словам, она намерена передать все документы в правоохранительные органы . При этом Поклонская добавила, что ранее уже обращалась в Счётную палату , чтобы получить информацию по поводу стоимости производства кинокартины.

«По смете «Матильда» стоила 814 млн 265 тыс. рублей. Источником были бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 млн рублей. Конкретная сумма после всех расчётов будет известна 30 сентября», — заключила она.