Книга «Интервью с Владимиром Путиным» появится в книжных магазинах столицы 5 сентября



В начале лета на телеканале Showtime показали 4-серийный фильм Стоуна, в котором глава России дал несколько интервью режиссеру. Отмечается, что Путин общался со Стоуном с 2015 по 2017 годы.



Российские зрители также могли увидеть с 19 по 22 июня фильм — в эфире Первого канала под названием «Путин». Все, кто заинтересовался темой, теперь смогут купить и книжный вариант бесед президента с режиссером.

5 сентября, стартуют продажи русскоязычной версии книги Оливера Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным», издание поступило в книжные магазины



— пресс-служба «Московского Дома книги».



Книги, связанные с президентом РФ, всегда вызывают большой читательский интерес, поэтому русскоязычное издание этого произведение вероятнее всего будет востребовано, отметили в пресс-службе организации.



Стоун ранее рассказал российским СМИ, что восхищен самоконтролем российского президента. Читать далее> >