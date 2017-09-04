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Жириновский предложил сменить главу МИД
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки, и поэтому предлагает сменить главу российского МИД.
" Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки…, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его" , — заявил Жириновский журналистам.
При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.
Лидер российских либерал-демократов неоднократно выступал в различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало резонанс, но не получало дальнейшего развития. Так, в свое время Жириновский предлагал возродить в России монархию, заявляя, что демократия погубит страну, а его соратники хотели изменить российский гимн на имперский " Боже, Царя храни! ". Кроме того, лидер ЛДПР предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.
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