Жириновский предложил сменить главу МИД



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна проводить более жесткую внешнюю политику с учетом нынешней международной обстановки, и поэтому предлагает сменить главу российского МИД

" Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки…, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его" , — заявил Жириновский журналистам.

