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По секрету: эра саморазрушения в России
Раскрываем для вас " секреты" в подборке деловой прессы:
Две беды Америки
В Америке две беды: Трамп и рост цен на авокадо. С первой все уже практически смирились, а вот вторая который месяц тревожит крупнейшие медиа
Почему в России всё пошло не так
Россия всегда была одним из крупнейших в мире полем идеологических баталий.
«Как работать на идиота»
Почему в России так много дураков среди руководителей?
Почему россияне идут в предприниматели
Несмотря на экономическую ситуацию, в 2014 году впервые за три года в России количество зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей превысило количество закрывшихся.
«Как пить и не выглядеть идиотом»
Корпоратив или тим-билдинг иногда заканчиваются увольнением.
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