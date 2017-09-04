По секрету: эра саморазрушения в России

Раскрываем для вас " секреты" в подборке деловой прессы:



Две беды Америки





В Америке две беды: Трамп и рост цен на авокадо. С первой все уже практически смирились, а вот вторая который месяц тревожит крупнейшие медиа

Почему в России всё пошло не так





Россия всегда была одним из крупнейших в мире полем идеологических баталий.

«Как работать на идиота»





Почему в России так много дураков среди руководителей?

Почему россияне идут в предприниматели





Несмотря на экономическую ситуацию, в 2014 году впервые за три года в России количество зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей превысило количество закрывшихся

«Как пить и не выглядеть идиотом»

