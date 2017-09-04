МИД допустил военный ответ на наращивание системы ПРО у российской границы

Сергей Рябков.

Наращивание системы ПРО THAAD вблизи российских границ может поставить вопрос о военном реагировании Москвы на эти действия, заявил замглавы МИД РФ

" Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент, наверное, встанет вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов. Я не хочу ничего предвосхищать. Но нельзя в отрыве те или иные вещи воспринимать от контекста" , — заявил Рябков журналистам, комментируя вопрос о развертывании THAAD в Южной Корее.

" Мы не скрывали и не скрываем негативного отношения к этим планам. Они возникли отнюдь не сейчас. Сейчас они получают, как я понимаю, некоторое ускорение. Системы заатмосферного перехвата головных частей на нисходящем участке траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, они легко встраиваются в системы ПРО большей дальности, большей мощности, если хотите. И все это становится элементами интегрированной американской системы ПРО" , — пояснил он.

