Не против России. Кадыров оправдался за свои слова



Рамзан Кадыров призвал общественность правильно интерпретировать его слова о ситуации в Мьянме. Об этом глава Чечни написал в своём Telegram-канале.

«Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить приказ любой сложности верховного главнокомандующего и отдать свою жизнь. А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме», — написал Кадыров.





Кадыров высказал слова благодарности российскому президенту Владимиру Путину за то, что глава государства осудил насилие против мусульман в Мьянме. Руководитель региона отметил, что многие международные организации и правозащитные структуры закрывают глаза на насилие против мирного населения во многих уголках света.



4 сентября Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором заявил, что выступит против позиции России , если Москва «поддержит шайтанов в Мьянме». Глава Чечни посетовал на то, что не может ввести войска в это юго-восточное азиатское государство, так как не обладает такими полномочиями. Кадыров также обвинил российские СМИ в замалчивании проблемы «геноцида» мусульман в Мьянме. 4 сентября в Грозном прошёл митинг в поддержку мусульман в Мьянме. По данным правоохранительных органов, акцию посетили 1,1 миллион человек.

В Мьянме в штате Ракхайн произошли столкновение между буддистским населением страны и мусульманами, проживающими в этом регионе. За последние годы из-за гонений Мьянму покинули 420 тысяч мусульман-рохинджа. В конце августа 2017 года власти Мьянмы начала проводить спецоперацию против мусульманского населения, которых обвинили в нападении на полицейские посты. В столкновениях погибли свыше 400 человек.



Рохинджа — потомки бенгальцев, переселённых в Ракхайн британской колониальной империей в XIX — начале XX веков. Власти Мьянмы считают их нелегальными мигрантами.