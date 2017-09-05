Трутнев оценил систему «дальневосточного гектара»

«Дальневосточный гектар», возможно, является лучшей в мире системой предоставления земли, заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев Об этом Трутнев заявил на Восточном экономическом форуме.

«Я уже сейчас возьму на себя ответственность, что эта система предоставления земли лучшая в России, а, может быть, одна из лучших в мире», — приводит его слова РИА «Новости»

По его словам, губернаторам «дали возможность» не выдавать участки рядом с населенными пунктами, чтобы не ломать «всю градостроительную политику». Кроме того, выдача «гектаров» рядом с городами приведет к спекуляции, «люди начнут перепродавать» их, сказал Трутнев.

В конце августа сообщалось, что на получение бесплатного дальневосточного гектара поступило свыше 100 тыс. заявок.