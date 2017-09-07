Власти Москвы отказались согласовать пикет у посольства Мьянмы

Правительство Москвы отказалось согласовать пикет у здания посольства Мьянмы. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил организатор мероприятия Арслан Хасавов.

Он планировал организовать мероприятие на Большой Никитской улице численностью до 200 человек вечером пятницы. Столичные власти объяснили отказ нарушениями при подаче заявке — в ней не было указана цель пикета. Также столичные власти указали на отсутствие достаточного пространства для указанного количества пикетирующих и, как следствие, помехи для пешеходов.

Хасавов отметил, что надеется на возобновление диалога. При этом он пообещал в случае окончательного отказа выйти с одиночным пикетом.

3 сентября у посольства Мьянмы в Москве прошла несанкционированная акция. Участники акции выступали в поддержку народа рохинджа, исповедующего ислам.

25 августа боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили на западе Мьянмы нападения на несколько десятков опорных пунктов полиции. За неделю число жертв столкновений превысило 400 человек.

Рохинджа — этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. Они называют себя коренным населением региона, однако власти страны не признают их своими гражданами. Рохинджа отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране. Представители народности связывают это с религией: они мусульмане, а основная часть населения страны — буддисты.