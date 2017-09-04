Консульские учреждения РФ в США не будут снижать интенсивность работы



Консульские учреждения России в США не намерены снижать интенсивность работы, невзирая на недружественные действия американских властей. Это подчеркивается в заявлении, которое распространил в воскресенье вечером руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин

" В контексте недружественных действий американских властей, которые привели к закрытию крупнейшего российского генконсульства в США, хотим обратить внимание на то, что остальные российские консульские учреждения не намерены снижать интенсивности работы по оказанию всего комплекса консульских услуг" , — отметил Лахонин.