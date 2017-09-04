Путина пригласили посетить Египет

Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам, добавил пресс-секретарь.

Кроме того, лидеры России и Египта выразили озабоченность событиями в Мьянме, и призвали власти страны взять ситуацию под контроль. Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман».