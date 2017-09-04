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Путина пригласили посетить Египет

Путина пригласили в Египет
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина посетить Египет. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам, добавил пресс-секретарь.
Кроме того, лидеры России и Египта выразили озабоченность событиями в Мьянме, и призвали власти страны взять ситуацию под контроль. Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман».
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Политика В мире Главное Египет
Интерфакс
Владимир Путин Дмитрий Песков
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