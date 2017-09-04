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Минтранс определит список вещей, которые пассажир может взять в самолет бесплатно
Минтранс собирается закрепить понятие «ручная кладь», а также зафиксировать список вещей, которые можно будет взять с собой в салон самолета. Минтранс разработал законопроект об изменении нормативных актов в части, которая касается провоза багажа. Ведомство в частности намерено закрепить законодательно понятие ручная кладь, а также зафиксировать список вещей, которые пассажир может взять с собой в салон самолета бесплатно. Об этом сообщает газета Известия. Проект был разработан межведомственной рабочей группой, которая создавалась по инициативе Минтранса. Законопроект должен закрепить понятие ручная кладь, а также регламентировать возможность суммирования багажа, если пассажиры путешествуют вместе. Кроме того, предлагается установить ограничение для суммируемого багажа весом в 30 кг. Этот пункт вызывает большое число вопросов, потому как остается непонятным, какое количество предметов можно пронести одновременно на борт самолета. По словам члена рабочей группы от Совета Федерации сенатора Александра Башкина, в нормативах Минтранса, которые до сих пор действуют, речь идет о том, что каждая авиакомпания обязана принять к бесплатной перевозке не менее 10 кг багажа, включая вещи, которые находятся при пассажире. Это давало возможность авиакомпании лавировать. По новым нормам каждый пассажир будет иметь право внести в самолет не менее 5 кг ручной клади, сказал Башкин. Также авторы проекта пояснили, что при формировании окончательного варианта документа будут учитываться и пожелания пассажиров.
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