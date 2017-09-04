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Минтранс: перечень вещей ручной клади будет определен законодательно
В Минтрансе намерены внести изменения в закон о правилах провоза багажа при авиаперелетах. Об этом сообщают " Известия" , ссылаясь на предварительный текст законопроекта подготовленного ведомством.
Понятие " ручная кладь" будет конкретизировано, а перечень вещей, которые можно взять на борт бесплатно, четко оговорен.
Это позволит избежать недоразумений и споров относительно того, какое количество вещей можно пронести на борт самолета одновременно, полагают чиновники ведомства.
При этом в Минтрансе опасаются того, что регулирование размеров и ограничений по весу ручной клади может сделать эту норму нерабочей.
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