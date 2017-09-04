Известия ". Совет Федерации готовит законопроект по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. По его нормам гражданам страны за " нежелательное поведение" грозит от административного штрафа до уголовной ответственности, а иностранцам — выдворение из страны. Об этом сообщают "".

Один из собеседников издания отметил, что главным пунктом в законопроекту станет введение понятие " нежелательное поведение". По термином понимается деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности.

" Нежелательное поведение" может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам. Сейчас идут консультации, а к началу следующего года глава комиссии внесет законопроект на рассмотрение" , — сказал источник " Известий".