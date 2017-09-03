Захарова: сотрудники генконсульства в Сан-Франциско останутся там до октября

Сотрудники российского диппредставительства будут проживать на территории генкосульства в Сан-Франциско до 1 октября в качестве командированных в этот город сотрудников посольства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сотрудники дипмиссии в Сан-Франциско пользуются дипломатическим иммунитетом. Им только запрещено работать в офисных помещениях, так как иммунитет сняли с недвижимости.

«То есть сотрудниками Генконсульства они не являются, так как по решению Вашингтона его больше не существует», — пояснила Захарова на своей странице в Facebook.

По её словам, с 1 сентября российская сторона уведомила США о том, что все сотрудник Генконсульства считаются сотрудниками посольства, командированными в Сан-Франциско.

«До 1 октября (дата, которую Госдеп обозначил в качестве последнего дня, когда наши сотрудники могут проживать в жилой части Генконсульства) они будут находиться именно в этом качестве», — подчеркнула представитель российского МИД

Ранее США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.