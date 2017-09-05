Путин прокомментировал дело Серебренникова

По словам Путина, Серебренников получал государственные средства, а это говорит о том, что никакого давления.





«Серебренников получал государственные средства, это говорит о том, что никакой цензуры, никакого давления — ничего нет. Просто не давали бы государственные деньги, вот и дело с концом, если бы хотели ограничить его творческую деятельность», — сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. Он подчеркнул, что вопросы со стороны следствия — только в законности расходования бюджетных средств.