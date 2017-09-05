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Путин прокомментировал дело Серебренникова
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова, отправленного под домашний арест.
По словам Путина, Серебренников получал государственные средства, а это говорит о том, что никакого давления.
«Серебренников получал государственные средства, это говорит о том, что никакой цензуры, никакого давления — ничего нет. Просто не давали бы государственные деньги, вот и дело с концом, если бы хотели ограничить его творческую деятельность», — сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. Он подчеркнул, что вопросы со стороны следствия — только в законности расходования бюджетных средств.
«Если вы посмотрите, финансирование по линии правительства — это где-то 300 миллионов, а по линии московского правительства — это 700 миллионов, за два-три года», — добавил Путин.
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