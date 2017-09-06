В Госдепе заявили о законности осмотра российской дипсобственности



Госдепартаменте США заявили, что осмотр российской дипсобственности проводился уже после ее закрытия и считается законным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Госдепа.



"Эти инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законы США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в своих требованиях к России закрыть эти дипломатические и консульские помещения", — сказал собеседник агентства.



Представитель Госдепа также опроверг сообщения о том, что официальные лица США взламывали двери дипломатических зданий и что ФБР обыскивало помещения.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что вопрос о месте работы сотрудников закрытого генконсульства в Сан-Франциско решается в настоящее время.