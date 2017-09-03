Вы не поверите: Захарова рассказала, что искали спецслужбы США в российском торгпредстве

По ее словам, сотрудники американских спецслужб искали взрывчатку, передает ТАСС

" Вы не поверите: они искали взрывчатку" , — заявила официальный представитель МИД России.

Напомним, 2 сентября в 21:00 мск после того, как Госдеп потребовал от российских дипломатов покинуть стены Генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, в зданиях, находящихся в собственности РФ, начались обыски.

Представители внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов уверяют, что обыски были осуществлены в присутствии российских дипломатов.