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Вы не поверите: Захарова рассказала, что искали спецслужбы США в российском торгпредстве
Спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала, что искали спецслужбы США в зданиях российских дипломатических диппредставительств.
По ее словам, сотрудники американских спецслужб искали взрывчатку, передает ТАСС.
" Вы не поверите: они искали взрывчатку" , — заявила официальный представитель МИД России.
Напомним, 2 сентября в 21:00 мск после того, как Госдеп потребовал от российских дипломатов покинуть стены Генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, в зданиях, находящихся в собственности РФ, начались обыски.
Представители внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов уверяют, что обыски были осуществлены в присутствии российских дипломатов.
В торговом представительстве России расценили действия американской стороны как рейдерский захват и нарушение международных конвенций.
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