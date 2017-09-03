Захарова: США сообщили РФ, что ожидают продажи дипсобственности в свою пользу

Мария Захарова.

США сообщили РФ по линии Госдепа , что ожидают продажи российской дипломатической собственности, которая находится в респектабельных районах Сан-Франциско и Вашингтона в свою пользу. Об этом в эфире программы " Воскресный вечер" на телеканале " Россия 1" сообщила официальный представитель МИД РФ

" Я сейчас скажу сенсационную вещь. В это поверить невозможно, официально по линии Госдепа нам не дали понять, нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству" , — сказала она.



" Они ждут от нас, что мы продадим эти объекты американскому государству. Мы сделаем сегодня подборку фотографий этих объектов, чтобы было понятно о чем идет речь — это не однокомнатные квартиры на задворках. Центр города и Вашингтона, и Сан-Франциско. Объекты, связанные с так называемыми " дачами" — это самые респектабельные места, поэтому там было так интересно проводить мероприятия" , — добавила она.