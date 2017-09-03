Путин и Си Цзиньпин обсудили реализацию двусторонних договоренностей



Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву. Беседа глав двух государств состоялась в канун саммита БРИКС , который пройдет в городе Сямэнь 4-5 сентября.

" Я очень рад возможности обменяться с вами мнениями о том, как исполняются планы, которые мы с вами наметили во время вашего визита в июле в Москву" , — обратился Путин к Си Цзиньпину. Российский президент подчеркнул, что тогда в Москве " состоялись очень содержательные переговоры".



Председатель КНР согласился с такой оценкой, отметив, что в ходе того визита удалось обсудить и двусторонние отношения и международные проблемы. " Отрадно, что наши министерства и ведомства работают над реализацией всех договоренностей и добиваются результатов" , — сказал Си Цзиньпин.





Китайский лидер также рассказал Путину о городе Сямэнь, который был избран для проведения саммита БРИКС. Председатель КНР отметил, что в расположенном здесь университете есть памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову , причем установлен он напротив памятника китайскому мыслителю Конфуцию. " Должно быть, это говорит о том, что здесь очень ценят обмен культурами между Россией и Китаем" , — сказал он.

Си Цзиньпин вспомнил и о стихотворении Лермонтова " Парус" , которое повествует об упорной борьбе и твердой воле: по словам китайского лидера, в районе Сямэня упорный труд тоже в почете. " Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль наших двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах" , — заявил председатель КНР.



Путин поблагодарил китайского коллегу за приглашение посетить этот город. Он напомнил, что Си Цзиньпин многие годы работал здесь. " Сямэнь прекрасно выглядит, производит впечатление процветающего города, в том числе это результаты и вашего труда" , — сказал президент России.



Он пожелал Си Цзиньпину успеха в проведении саммита БРИКС. " Со своей стороны мы сделаем все от нас зависящее, чтобы саммит прошел на самом высоком уровне" , — заявил Путин.