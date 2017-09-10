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Памфилова громко призвала граждан участвовать в выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова громко призвала граждан участвовать в муниципальных выборах, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Не игнорируйте свое право выбирать свое настоящее будущее. Не поленитесь, придите на участки. Прочитайте, что за кандидаты идут на выборы!", — громко сказала она в ЦИК.
Также она сказала, что в ходе выборов в России СМИ и экспертам предоставляется гораздо больше открытой информации, чем на выборах в США.
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