В Госдепе назвали причину обысков в российских дипмиссиях в США



Госдепартаменте США назвали причину обысков в дипломатических представительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне.

«Эти инспекции были проведены для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российские власти освободили помещения», — приводит Fох News слова представителя Госдепа.



В Госдепе США также подтвердили информацию о том, что Россия освободила консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

