Путин назвал стратегические задачи нефтегазовой промышленности России



Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности России с профессиональным праздником, отметив, что перед отраслью стоит ряд стратегических задач. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

" Сегодня перед нефтегазовой промышленностью России стоит ряд стратегических задач, главные из которых — системное внедрение инновационных решений, повышение наукоемкости отрасли и диверсификация рынков сбыта энергоносителей. Особое внимание важно уделять вопросам экологии и бережного отношения к природе" , — говорится в телеграмме главы государства.



Президент подчеркнул, что нефтегазовая отрасль по праву считается одним из ключевых, динамично развивающихся секторов отечественной экономики. Он отметил, что за ее достижениями — напряженный, поистине героический труд многих поколений геологов, строителей, буровиков, которые открывали новые месторождения, создавали транспортную и производственную инфраструктуру ТЭК, запускали передовые технологии по добыче и переработке углеводородов.



Путин выразил уверенность, что знания и опыт сотрудников нефтегазовой промышленности, а также ответственный подход к делу и впредь будут служить укреплению позиций России как одной из ведущих энергетических держав мира. " Желаю вам успехов в реализации намеченных планов, здоровья и всего самого доброго" , — заключил президент.