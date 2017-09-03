США забрали российскую дипломатическую собственность после обысков

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию госдепартамента , подтвердили РИА Новости представители России и США. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР , а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об " обходе" и " инспекции".

МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

Процедура обыска здания в Вашингтоне или " инспекция" , как ее квалифицировали американские власти, стартовала в 14.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин, американская сторона в итоге согласилась с требованием российских дипломатов, чтобы те присутствовали при обысках.

Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что представители госдепартамента США и силовых ведомств вызвали к зданию заблокированного торгового представительства в Вашингтоне службу по взлому замков. Сотрудник компании Liberty Lock& Security зашел на территорию торгового представительства с черного хода примерно в 15.00 по местному времени (22.00 мск). После этого через основной вход полицейские понесли в здание коробки и фонарик.

Представители служб, проводящие досмотр, отказались от каких-либо комментариев на тему происходящего. Один из журналистов, находящихся на месте событий, в шутку предположил, что американцы пытались разблокировать секретный проход между торгпредством и Белым домом (намек на непрекращающиеся в США слухи о " сговоре" президента США Дональда Трампа с Россией на президентских выборах).

Как рассказал РИА Новости один из источников, знакомых с происходящим, причиной вызова сотрудника Liberty Lock& Security стали проблемы, которые возникли у спецслужб с открытием задних ворот в торгпредстве, — в итоге ворота были взломаны. Сотрудник компании по взлому дверей и замков покинул стоянку у торгпредства примерно через час. Выяснить, был ли нанесен серьезный урон собственности РФ по итогам его манипуляций, не удалось.

Тем не менее госдепартамент позже отрицал, что попытки взлома дверей в досматриваемой собственности в принципе имели место, несмотря на свидетельства очевидцев и фото. " Обвинения, которые сделало российское правительство , в том числе что американские официальные лица угрожали взломать двери в указанных зданиях или что ФБР " зачищает" здания, не являются правдой" , — сказал высокопоставленный представитель госдепартамента РИА Новости.

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан—

Примерно в 17.00 (00.00 мск) по местному времени сотрудники американских ведомств стали разъезжаться. Об итогах этой проверки прессе, находящейся на месте, ничего сообщено не было. Госдеп лишь после заявил журналистам, что осмотр здания был проведен для обеспечения его безопасности.

МИД РФ об обысках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее " тупой, незаконной, бессмысленной клоунадой".

" Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность" , — написала Захарова в Facebook.

МИД РФ на опубликованном в Facebook видео показал американских правоохранителей, дежурящих на входе в российское торговое представительство в Вашингтоне. На видеоролике показаны два представителя американских властей, стоящих у входа на территорию торгпредства. При этом во двор заходят два человека.

" Предлагаем вашему вниманию видеосвидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят " осмотр" помещений. Видео сделано у торгпредства России в Вашингтоне" , — говорится в подписи к видео.

Также МИД РФ обнародовал кадры досмотра в генконсульстве в Сан-Франциско, включая сцену, где сотрудник неназванной американской службы становится на стремянку, открывает люк в потолке и светит фонариком на чердак.

Версия Госдепа

Высокопоставленный представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что все конвенции при осмотре были соблюдены. США считают происходящее с российской дипсобственностью не обыском, а " обходом" и " инспекцией" , заявил он. При этом российская сторона настаивает на грубом нарушении Венской конвенции.

" Сегодня персонал российского посольства вместе с официальными лицами госдепартамента обошел три здания в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, которые требуется закрыть российскому правительству. Эти инспекции осуществлялись для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту здания и подтвердить, что российское правительство освободило здания. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательства США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность" , — сказал представитель госдепартамента.

" Мы отдельно предусмотрели процедуру завершения использования (зданий) для проживания (дипломатов), это позволит семьям получить достаточно времени для того, чтобы собрать вещи и выехать. Вход или доступ к зданиям будет осуществляться только по разрешению госдепартамента, который будет обеспечивать безопасность и поддержание технического состояния зданий в соответствии со своими обязательствами" , — сказал представитель ведомства.

Пресс-секретарь посольства России Николай Лахонин сказал РИА Новости, что торговая миссия продолжит работать на территории российского посольства. " Они будут работать в здании посольства РФ" , — сказал он.

1 сентября торговая миссия РФ в США по требованию местных властей в круглосуточном режиме собирала вещи. Причем речь шла не только о рабочей документации. В здании проживали шесть семей, которым тоже пришлось в авральном порядке покидать квартиры. " В настоящий момент все семьи размещены в посольстве РФ. Все связанные с этим вопросы были решены" , — заверил РИА Новости Николай Лахонин.

Это подтвердил и торговый представитель РФ Александр Стадник . " Мы будем работать на территории нашей основной миссии — посольства РФ в Вашингтоне" , — заявил он, выступая перед журналистами после того, как вышел из здания. Стадник добавил, что сотрудники миссии сделали все возможное, работали круглосуточно, чтобы продолжить работу на новом месте без каких-либо перебоев.

" Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали" , — ответил он на вопрос журналистов о том, как он может оценить действия американских властей.

В свою очередь, генконсул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров заявил РИА Новости, что консульство прекратило свою работу, но российские дипломаты, которые там проживают, смогут находиться в здании до 1 октября.

" Консульство, как учреждение, в связи с незаконным решением властей США закрыто. В здании будут продолжать проживать сотрудники генерального консульства и члены их семей вплоть до своего отъезда. Он должен быть завершен до 1 октября" , — сказал Петров.

По его словам, консульство закрыто с 11.00 по местному времени (21.00 мск).