На Украине объяснили значение стены на границе с РФ

В возведение стены на границе между Россией и Украиной не вкладывается оборонительное значение.

По словам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Тука, строительство стены необходимо завершить в связи с чрезвычайной важностью объекта для Украины.

Об этом стало известно из его заявления в эфире на телеканале «112 Украина».

Напомним, что решение о создании объекта «Стена» на границе России и Украины было принято в кабинете министров Арсения Яценюка в ноябре 2014 года.

Стоит отметить, что генеральная прокуратура Украины расследует дело о хищении 100 млн гривен, выделенных на реализацию проекта.