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На Украине объяснили значение стены на границе с РФ

Украина объяснила значение стены на границе с Россией
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В возведение стены на границе между Россией и Украиной не вкладывается оборонительное значение.
По словам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Тука, строительство стены необходимо завершить в связи с чрезвычайной важностью объекта для Украины.
Об этом стало известно из его заявления в эфире на телеканале «112 Украина».
Напомним, что решение о создании объекта «Стена» на границе России и Украины было принято в кабинете министров Арсения Яценюка в ноябре 2014 года.
Стоит отметить, что генеральная прокуратура Украины расследует дело о хищении 100 млн гривен, выделенных на реализацию проекта.
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Арсений Яценюк
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