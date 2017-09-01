Ушаков назвал рейдерским захватом решение Вашингтона по дипсобственности РФ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия лишилась в США пяти объектов дипсобственности, это похоже рейдерский захват, заявил журналистам на брифинге помощника президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. То есть уже пять объектов, всего пять объектов, которые находились у нас в собственности, американцы забрали. Пять объектов, которые были ограждены дипломатической неприкосновенностью", — сказал он.

Ушаков отметил, что помимо этого под ограничения со стороны США попал еще один офис торгпредства в Нью-Йорке, который находился в аренде. «То есть, всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то», — добавил помощник президента.

"Вы помните декабрьский новогодний подарок президента (Барака) Обамы — забрал дипломатическую собственность, украл, можно сказать, собственность, выгнал 35 дипломатов. Мы долгое время не отвечали, поскольку считали этот шаг достаточно таким экстравагантным", — отметил Ушаков.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Речи о высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность в них будет запрещена.

Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Ситуация возле диппредставительств РФ в США после сообщения о закрытии