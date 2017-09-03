"Вы не поверите": названа цель обысков на объектах РФ в США

«Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку», — сказала она. — Взрывчатка наше все», — отметила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».



По мнению Захаровой, спецслужбы США могли рассчитывать, что у российских дипломатов «сдадут нервы», чтобы продемонстрировать американцам «образ русского агрессивного человека».



«Представьте, что вас год обрабатывают, что там за океаном живет враг, который влияет на твою жизнь, и что плохое, что происходит — приход президента, которого ты не любишь — это все русские», — пояснила она.



Она отметила, что, несмотря на давление, российские дипломаты проявили доброжелательность и спокойно общались.





Захарова также рассказала, что США хотят купить здания в Сан-Франциско и Вашингтоне , покинутые дипломатами и находящиеся в российской дипломатической собственности. Она также отметила, что российской стороне фактически дали понять, что другого выхода нет.

«Мы ведем речь не просто о собственности, а о собственности, которая находится на территории государства, которое всегда обозначало свою приверженность защите частной собственности», — сообщила она.

