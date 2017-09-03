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"Вы не поверите": названа цель обысков на объектах РФ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы США искали в зданиях российских дипломатических диппредставительств, взрывчатку, передает ТАСС.
«Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку», — сказала она. — Взрывчатка наше все», — отметила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
По мнению Захаровой, спецслужбы США могли рассчитывать, что у российских дипломатов «сдадут нервы», чтобы продемонстрировать американцам «образ русского агрессивного человека».
«Представьте, что вас год обрабатывают, что там за океаном живет враг, который влияет на твою жизнь, и что плохое, что происходит — приход президента, которого ты не любишь — это все русские», — пояснила она.
Она отметила, что, несмотря на давление, российские дипломаты проявили доброжелательность и спокойно общались.
Захарова также рассказала, что США хотят купить здания в Сан-Франциско и Вашингтоне, покинутые дипломатами и находящиеся в российской дипломатической собственности. Она также отметила, что российской стороне фактически дали понять, что другого выхода нет.
«Мы ведем речь не просто о собственности, а о собственности, которая находится на территории государства, которое всегда обозначало свою приверженность защите частной собственности», — сообщила она.
31 августа США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В воскресенье стало известно, что россияне покинули три здания дипломатических представительств страны. В МИД России потребовали от США немедленно вернуть в собственность российские дипломатические объекты.
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