Адская клоунада: Захарова прокомментировала обыски в дипсобственности РФ в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обыски в генконсульстве РФ в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне представителями Гостепартамента США и силовыми структурами.

"Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность", — написала она в Facebook.

По мнению Захаровой, происходящее — «адская клоунада».

"Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", -подчеркнула она.

Ранее МИД опубликовал видео обысков в генконсульстве.