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Захарова прокомментировала обыски в дипмиссиях России в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обыски в дипломатических миссиях России в США.
«1. В США сотрудники ФБР начали обыскивать загранпредставительства России. В официальных аккаунтах МИД России в соцсетях будем публиковать фото и видеоматериалы об этом торжестве демократии. 2. Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско «попросили политического убежища». Классика информационных войн», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что в торговом представительстве России в Вашингтоне начались обыски.
Торговый представитель России в США Александр Стадник назвал действия властей Соединённых Штатов рейдерским захватом.
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