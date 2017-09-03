Twitter RT о революции 1917 года заблокировали по требованию Лондона



Микроблог англоязычного онлайн-проекта RT в Twitter, посвященный юбилею революции 1917 года, заблокирован по просьбе МИД Велиокбритании. Об этом пишет The Guardian

Отмечалось, что недовольство британских властей вызвал тот факт, что аккаунт @BritshEmb1917 использовал государственную символику страны, не получив на то разрешения. Так, в качестве аватара выступал герб МИД Великобритании, а в профиле было указано, что это «официальный Twitter-аккаунт Соединенного Королевства в Российской Империи».