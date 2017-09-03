Ассанж напомнил о неприкосновенности российской дипсобственности в США

If Russia's missions are standard diplomatic properties then they are inviolable under the VDR signed by the U. S. https://t.co/ebMv0Z1DU3 pic.twitter.com/jQw7Z4TCni— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 2 сентября 2017 г.

«Если российские миссии являются стандартной дипломатической собственностью, то, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, которую подписали и США, она неприкосновенна», — подчеркнул он.



31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.





Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительсв представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск. В Госдепартаменте , в свою очередь, назвали действия США «обходом» и «инспекцией».

С июня 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции — в Швеции он обвинялся в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину основатель WikiLeaks отрицает и опасается, что в случае выдачи шведским властям Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.