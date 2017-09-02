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Торгпредство РФ в Вашингтоне теперь контролируют США
Здание Торгового представительства России в Вашингтоне перешло под контроль властей США. ТАСС передает, что у этой госсобственности России в столице Соединенных Штатов выставили американскую охрану.
Торгпред России в Вашингтоне Александр Стадник подтвердил, что, по мнению американской стороны, дипломатический иммунитет с комплекса снят. «Они с двух часов по местному времени (с 21:00 мск) так не считают», — сказал Стадник.
Сотрудники посольства России после настоятельного требования к американской стороне были допущены в помещения Торгпредства РФ в Вашингтоне, где начались обыски, сообщил РИА Новости представитель посольства Николай Лахонин.
Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В Госдепе США отказались комментировать эту информацию. Он ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.
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