Лавров рассказал об антироссийской промывке мозгов в Польше

Сергей Лавров.

В Польше наблюдается настоящая одержимость по созданию в обществе атмосферы полного неприятия всего, что связано с Россией, заявил глава МИД РФ

Он подчеркнул, что власти целенаправленно промывают мозги своему населению в антироссийском ключе.



Это делают те, кто сейчас переписывает историю, старается возродить польский национализм с позиции исключительности и пытается свалить вину за все беды исключительно на Россию. При этом параллельно звучат заявления о готовности общаться и встречаться.



Приводя пример, Лавров упомянул попытки Варшавы преподнести пакт Молотова-Риббентропа как реальную причину Второй мировой войны.



Однако там благополучно «забыли» о мюнхенском сговоре по разделу Чехословакии, когда Польша молча забрала себе лакомый кусочек. Это стало очень серьезным толчком конфликту в Европе, но все предпочитают об этом умалчивать.

