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Деловая газета «Взгляд»

Россияне покидают диппредставительства в США

Россияне покидают диппредставительства в США
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Согласно требованию Госдепартамента США, в субботу российские дипломаты должны покинуть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. RT ведёт прямую трансляцию от российских дипломатических объектов в Калифорнии и в столице Соединённых Штатов.
Напомним, США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал симметрично ответить на решение США. Предполагается, что Россия может сократить число сотрудников или диппредставительств США.
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Константин Косачев
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