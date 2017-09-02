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Россияне покидают диппредставительства в США
Согласно требованию Госдепартамента США, в субботу российские дипломаты должны покинуть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. RT ведёт прямую трансляцию от российских дипломатических объектов в Калифорнии и в столице Соединённых Штатов.
Напомним, США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев призвал симметрично ответить на решение США. Предполагается, что Россия может сократить число сотрудников или диппредставительств США.
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