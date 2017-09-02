Главные события у вас в почте
В Совфеде ответили на требования репараций Польшей цитатой Остапа Бендера
Фото: кадр из фильма
Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что требования Польши о необходимости взыскания репараций с России безосновательны и беспардонны, передает «Интерфакс».
"Требования Польши репараций с России не только совершенно безосновательны, но и еще и беспардонны. Невольно вспоминается Остап Бендер, который в ответ на подобные требования предлагал «от мертвого осла уши», — заявил он.
Клинцевич предложил польским властям не «уподобляться попрошайке-беспризорнику из „12 стульев“ Ильфа и Петрова».
Ранее политики правящей партии Польши Право и справедливость (PiS) заявили, что Варшава хочет добиваться военных репараций и от России.
Оставить комментарий