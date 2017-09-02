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В Совфеде ответили на требования репараций Польшей цитатой Остапа Бендера

В Совфеде ответили на требования Польши цитатой Остапа Бендера
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Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что требования Польши о необходимости взыскания репараций с России безосновательны и беспардонны, передает «Интерфакс».
"Требования Польши репараций с России не только совершенно безосновательны, но и еще и беспардонны. Невольно вспоминается Остап Бендер, который в ответ на подобные требования предлагал «от мертвого осла уши», — заявил он.
Клинцевич предложил польским властям не «уподобляться попрошайке-беспризорнику из „12 стульев“ Ильфа и Петрова».
Ранее политики правящей партии Польши Право и справедливость (PiS) заявили, что Варшава хочет добиваться военных репараций и от России.
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Главное Политика Польша
Интерфакс
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Совет Федерации
Франц Клинцевич Остап Бендер
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