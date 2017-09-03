Опубликовано видео обысков в российских дипучреждениях в США



МИД России на официальной странице в Facebook опубликовал видео обысков в Генеральном консульстве в Сан-Франсиско и торгпредстве в Вашингтоне.



На записях видно, как на территорию учреждений въезжают машины ФБР . Прибывшие сотрудники спецслужб начинают осмотр помещений и квартир дипслужащих. У ворот торгпредства выставлено оцепление.

В комментарии на странице говорится, что в ближайшее время будут опубликованы новые " фото-и видеосвидетельства противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты".





Ранее в субботу обыски начались в торгпредстве России в Вашингтоне. Глава учреждения Александр Стадник сравнил действия американских спецслужб с рейдерским захватом.

В пятницу власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Официальный представитель Белого Дома Хизер Науэрт заявила, что на этот раз речь не идет о высылке российских дипломатов или аресте дипсобственности.



В ответ на действия американской стороны в МИД России призвали " прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений" и анонсировали скорый " зеркальный ответ".