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Москва вручила Вашингтону ноту протеста из-за готовящихся обысков

Москва вручила Вашингтону ноту протеста
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Советник-посланник посольства США в Москве вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста в связи с намерением США провести обыск в торгпредстве РФ, сообщает МИД России.
" Второго сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Э. Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом" , — говорится в сообщении МИД РФ.

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