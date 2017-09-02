В Москве умер экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

В Центральной клинической больнице Москвы скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков . Председатель Федерального комитета по борьбе с коррупцией и лидер партии " Свобода и народовластие" был госпитализирован в августе этого года.

У него диагностировали рак четвертой стадии.

Виктор Черепков был мэром Владивостока с 1993 по 1998 год и за это время был дважды отстранен от должности, в том числе по обвинению в коррупции.