Умер экс-мэр Владивостока Черепков

Виктор Черепков был мэром Владивостока с 1993 по 1998 год. За это время его несколько раз отстранял от должности президент России Борис Ельцин . В апреле 1994 года Черепкову было предъявлено обвинение в получении взятки. 16 марта 1994 года он был отстранён от должности.

Через несколько месяцев Генпрокуратура прекратила уголовное дело. Спустя месяц Ельцин подписал указ об отстранении Черепкова от должности мэра «в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей». Однако летом 1996 года Госдума сочла его отстранение незаконным. 24 сентября 1996 года Борис Ельцин своим указом восстановил Черепкова в должности мэра.

28 ноября 1998 года был отстранен от должности указом Ельцина «в связи с истечением срока полномочий». С 2000 по 2007 годы избирался депутатом Госдумы третьего и четвертого созыва, был членом комитета по безопасности. В 2000 году на выборах мэра Владивостока занял второе место.