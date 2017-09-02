В Госдуме назвали смехотворными планы Украины провести учения в ответ на «Запад-2017»



Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал решение Украины провести в сентябре военные манёвры в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2017». По его словам, такого рода действия не вызывают ничего, кроме смеха.

«Для меня является смехотворной реакция Украины по поводу проведения учений «Запад-2017». Если они хотят, условно говоря, потягаться силами, то это просто смешно. Вооруженные силы России занимают сегодня одно из первостепенных мест в мире. Если говорить про ту же украинскую армию, то она далеко позади. Этот их ответный ход — это всё равно, что Моська против слона», — сказал он.



Швыткин также добавил, что руководство Украины в очередной раз пытается отвлечь внимание населения от более насущных проблем.



«Это очередная попытка отвлечь от внутренних проблем, того хаоса, который устроило руководство Украины после госпереворота. Попытка перевести внимание людей на якобы внешние угрозы», — отметил депутат.



Ранее стало известно, что вооружённые силы Украины в сентябре проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, главным из которых станут стратегические манёвры «Несокрушимая устойчивость — 2017». Таким образом это будет ответом на якобы «внешние угрозы», связанные с российско-белорусским учениями «Запад-2017».